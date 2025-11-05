В Англии и Чехии отреагировали на судейство Алияра Агаева в матче ЛЧ "Славией" - "Арсеналом"

Азербайджанский арбитр Алияр Агаев оказался в центре внимания европейских медиа после матча группового этапа Лиги чемпионов между пражской "Славией" и лондонским "Арсеналом" в Праге.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча завершилась победой лондонского клуба 3:0, а ключевую роль сыграли эпизоды с участием Алияра Агаева и системы VAR.

На 32-й минуте Агаев назначил пенальти за игру рукой Лукаша Провода после видеопросмотра, и Букайо Сака открыл счет. Уже в концовке встречи возможный пенальти в пользу "Славии" был отменен также после анализа VAR. Эти решения стали центральными в обсуждениях в Великобритании и Чехии.

В частности, газета The Guardian в своем лайв-блоге отметила, что судья "по сигналу VAR дважды подходил к монитору и принимал решения, соответствующие трактовке эпизодов". Издание подчеркнуло, что эпизоды были решены последовательно и в рамках правил ЛЧ. Отмену же возможного пенальти хозяев издание назвало частью контролируемой и хладнокровной игры без ошибок в исполнении "Арсенала".

Британские СМИ в целом придерживались взвешенной позиции, а общий тон был спокойным и нейтральным.

В Чехии также подтвердили корректность процедуры. При этом издание Football Club вынесло на обсуждение вопрос о степени строгости решений азербайджанского арбитра, подчеркивая, что дискуссия касается именно трактовки правил.

Более эмоциональной была реакция болельщиков. Как сообщает чешская газета Denik, на трибунах раздались крики "UEFA Mafia!" после того, как Алияр Агаев отменил пенальти в ворота "Славии". Впрочем, официальных претензий к решению Агаева от клуба не поступало.

Напомним, что Алияру Агаеву в Праге помогали лайнсмены Зейнал Зейналов и Акиф Амиралы, четвертый судья Эльчин Масиев, а за работу видеопомощников отвечали нидерландцы Роб Диперинг и Йероен Мансхот.