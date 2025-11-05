Мирзоян рассказал о прогрессе зернового транзита через Азербайджан

Прямо сейчас грузы, вышедшие из России и Казахстана, либо уже на границе Армении, либо приближаются к ней, они проходят по азербайджанским железным дорогам, отправляются в Грузию, а затем в Армению,

Как передает Day.Az, об этом заявил в беседе с журналистами в парламенте глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Похоже один компонент снятия блокады уже имел место. Затем будет еще один компонент, потом - другой. Затем основой, вокруг которой будут решаться вопросы, станет прямая железная дорога, соединяющая Армению и Азербайджан. Идут интенсивные обсуждения. Я не могу сказать, когда будет проложен первый рельс, и тем более, когда пойдет первый вагон. Но я могу сказать, что мы, как государство, заинтересованы в том, чтобы это произошло как можно скорее", - заявил Мирзоян.