Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдаются дождливая и туманная погодные условия, которые требуют от участников дорожного движения повышенного внимания и ответственности.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Главном управлении Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел.

Отмечается, что при такой погоде дорожное покрытие становится скользким, снижается видимость и увеличивается тормозной путь, что создаёт дополнительные сложности для водителей и пешеходов.

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям с призывом двигаться осторожно, с учётом погодных и дорожных условий, снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и проверять техническое состояние транспорта - особенно исправность световых приборов и стеклоочистителей.

Также пешеходам рекомендуется быть особенно внимательными, пользоваться только обозначенными пешеходными переходами, двигаться по тротуару и по возможности носить одежду светлых тонов или с отражающими элементами, чтобы быть более заметными на дороге. Это способствует их безопасности.

Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз призвало всех участников дорожного движения соблюдать правила, проявлять осторожность и в любой ситуации выбирать безопасность.