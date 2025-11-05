Решение ЮНЕСКО – признание роли тюркского фактора

На 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся 3 ноября в Самарканде, было принято решение провозгласить 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи. Эта дата приурочена к дню в 1893 году, когда датский ученый Вильгельм Томсен расшифровал Орхонские надписи - самые ранние письменные памятники, раскрывающие общие корни тюркских языков.

"Мы действительно живем в интересное время. Если практически весь девятнадцатый и двадцатый века были периодом, когда с иронией, высокомерно и иногда с презрением относились к тюркскому языку, истории и традициям, то сегодня мы видим как все стремительно меняется прямо на наших глазах", - сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог и историк, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

Подобное отношение, отметил он, наблюдалось, в основном со стороны евроцентричной, западной науки, которой потакали другие научные центры, в том числе в России. Теперь же мы становимся свидетелями того, как тюркский фактор, тюркская геополитика и роль тюркских стран в глобальных процессах вынуждают проявлять больший интерес к тюркскому наследию и истории.

"В этом контексте, конечно, очень отрадно, что ЮНЕСКО приняло такое решение. Именно ЮНЕСКО. Дело в том, что эта организация часто занимает, мягко говоря, негативную позицию по отношению к исламскому и особенно тюркскому наследию, и приходится преодолевать искусственные препоны, чтобы на уровне этой международной структуры популяризировать наследие наших народов.

Между тем, тюркская культура является неотъемлемой частью мировой цивилизации, и тюрки напрямую не только участвовали, но и возглавляли значительную часть событий в истории Евразии. Игнорирование тюркского фактора, наследия, опыта не позволяет полностью и объемно понять исторические процессы, в том числе значительную роль тюркских народов и государств в истории человеческой цивилизации. Опыт тюркской государственности, управления и создания справедливого общества до сих пор никем не повторен. Несмотря на то, что западная, китайская, персидская цивилизации стремятся к этому. Скажу больше - всех их всегда объединяла тюркская государственность, которая управляла справедливо всеми этими географиями и народами. Не секрет, что ренессанс и процветание для других, нетюркских народов был связан как раз с образованием тюркских государств в средние века", - сказал историк.

Особая роль, по его словам, принадлежит Орхонским или Гектюркским надписям. Стеллы с надписями были найдены у реки Орхон в Монголии. На этих стелах, особенно на стелах Бильге-кагана и Кюль-Тегина имеется текст, относящийся к началу восьмого века, который актуален для нас, тюрков по сегодняшний день. На этих стелах рунами - древнейшим тюркским алфавитом - записан текст.

Значение Орхонских надписей очень велико, подчеркнул наш собеседник.

"Они содержат информацию о блистательной истории тюркских государств, о причинах их ослабления и падения. В надписях отражен опыт тюркского единства, призыв держаться вместе, быть хозяевами своей жизни, не утопать в роскоши и комфорте, что всегда становится причиной распада государств. Последнее особо было отмечено на стеле Бильге-кагана. Призывы к бекам, к тем, кто ведет тюркские народы, к правителям до сих пор актуальны. И сегодня мы видим ренессанс тюркской географии, культуры, истории, усиление тюркского фактора и Организации тюркских государств, расширение туранского пространства и участие тюркских народов и государств в глобальных процессах по созданию нового миропорядка. Я думаю, не случайно именно сейчас ЮНЕСКО уделила такое внимание тюркскому фактору и тюркам. И очень хочется надеяться, что учреждение даты 15 декабря даст дополнительный импульс, в том числе и нам, в Азербайджане. Поскольку надписи на стеле Бильге-кагана, Гектюркские надписи максимально близки к азербайджанскому языку. Кстати, на одном из прежних выпусков купюры в 5 манатов изображен фрагмент надписи со стелы Кюль-Тегина", - сказал Ризван Гусейнов.

Лейла Таривердиева