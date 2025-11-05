«Azərlotereya» вновь подтвердила соответствие трём международным стандартам

ОАО "Azərlotereya" - законный организатор лотерей и оператор спортивных ставок в Азербайджане - продолжает осуществлять деятельность в полном соответствии не только с требованиями национального законодательства, но и с международными отраслевыми стандартами. В октябре 2025 года был проведён сертификационный аудит, по результатам которого компания успешно подтвердила соответствие трём международным стандартам.

Первый из них - ISO 27001:2022 "Система управления информационной безопасностью". Данный стандарт подтверждает высокий уровень безопасности, надёжности и устойчивости деятельности компании, а также её игровых процессов. Ранее "Azərlotereya" соответствовала версии стандарта 2013 года. В связи с развитием технологий в 2022 году была выпущена обновлённая редакция, переход на которую должен быть завершён к 2025 году. В соответствии с требованиями стандарта компания определяет собственные ценности, утверждает политику информационной безопасности и сопутствующие документы (по удалённой работе, безопасному кодированию, управлению паролями и др.), а также внедряет систему управления информационной безопасностью.

Второй стандарт - Стандарт контроля безопасности Всемирной ассоциации лотерей (WLA SCS - World Lottery Association Security Control Standard).

Этот документ представляет собой свод лучших международных практик, применяемых как в лотерейной деятельности, так и в сфере спортивных ставок. Среди ключевых требований - наличие уникального номера на каждом лотерейном билете, использование криптографических средств защиты, детализированные инструкции по проведению тиражных лотерей, возможность иметь только один активный игровой счёт на участника, а также обеспечение безопасности платёжных методов. В 2024 году вступила в силу обновлённая версия данного стандарта, к требованиям которой компания успешно адаптировалась.

Третий стандарт, регулирующий деятельность компании, - "Məsuliyyətli Oyun" Европейской ассоциации государственных лотерей и тотализаторов (EL - The European State Lotteries and Toto Association).

Он определяет принципы ответственного подхода при организации, маркетинге и продаже лотерейных и спортивных игр, направленные на защиту интересов игроков и общества.

ОАО "Azərlotereya" является членом Всемирной ассоциации лотерей (WLA) и Европейской ассоциации государственных лотерей и тотализаторов (EL).

С политикой компании в области "Məsuliyyətli Oyun" можно ознакомиться на официальных ресурсах "Azərlotereya".