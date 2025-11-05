https://news.day.az/society/1793335.html В Баку горит ресторан В одном из ресторанов Баку произошел пожар. Как сообщает Day.Az, инцидент зафиксирован в поселке Рамана Сабунчинского района, в городке Шуша. В пресс-службе МЧС сообщили APA, что на горячую линию "112" поступил вызов о возгорании. На место происшествия были направлены сотрудники Государственной службы пожарной охраны.
В Баку горит ресторан
В одном из ресторанов Баку произошел пожар.
Как сообщает Day.Az, инцидент зафиксирован в поселке Рамана Сабунчинского района, в городке Шуша.
В пресс-службе МЧС сообщили APA, что на горячую линию "112" поступил вызов о возгорании. На место происшествия были направлены сотрудники Государственной службы пожарной охраны.
В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре