В Баку горит ресторан

В одном из ресторанов Баку произошел пожар.

Как сообщает Day.Az, инцидент зафиксирован в поселке Рамана Сабунчинского района, в городке Шуша.

В пресс-службе МЧС сообщили APA, что на горячую линию "112" поступил вызов о возгорании. На место происшествия были направлены сотрудники Государственной службы пожарной охраны.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.