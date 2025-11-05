Волшебное сочетание джаза и мугама в Sanat Art Center

4 декабря в 19:00 в Sanat Art Center состоится уникальный концерт "Jazz-Mugham" - творческий проект, объединяющий древние восточные традиции и свободу современного джаза.

Как сообщает Day.Az, это музыкальное путешествие, где импровизация, виртуозность и глубокие эмоции сольются в единое дыхание, создавая атмосферу подлинной магии.

На сцене выступят выдающиеся музыканты из Азербайджана и Франции, каждый из которых является мастером своего жанра и признан на международной сцене.

Этибар Асадли - известный азербайджанский пианист, композитор и аранжировщик, живущий между Парижем и Баку. Его творчество - мост между Востоком и Западом. В своей музыке Этибар соединяет мугам, джаз, фолк и академические традиции, создавая глубокое и эмоциональное звучание. Музыкант сотрудничал с международными артистами и неоднократно выступал на престижных сценах Европы.

Илькин Довлатов - один из самых выразительных вокалистов Азербайджана, представитель новой волны исполнителей мугама. Его голос сочетает восточную интонацию с современным джазовым фразированием, придавая каждому выступлению мощь, эмоциональность и особую духовную глубину.

Руслан Гусейнов - признанный бас-гитарист, участник множества международных фестивалей и проектов. Его стиль - это баланс между техническим мастерством, вкусом и чувством. Руслан сотрудничает с ведущими артистами Азербайджана и Европы, создавая прочный ритмический фундамент для музыкальных импровизаций.

Мартин Вангермее (Франция) - талантливый барабанщик и перкуссионист, известный на европейской джазовой сцене. Его игра сочетает академическую точность и живую экспрессию, превращая каждое выступление в диалог энергий и ритмов.

В этот вечер древние азербайджанские мелодии оживут в современном звучании джаза, создавая мост между культурами и эпохами. Концерт "Jazz-Mugham" станет не просто музыкальным событием, а настоящим культурным диалогом Востока и Запада, где традиция встречается с новаторством.

Дата: 4 декабря

Время: 19:00

Место: Sanat Art Center

Количество билетов ограничено. Рекомендуем приобрести заранее, чтобы не пропустить этот исключительный вечер живой музыки.