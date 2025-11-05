Новый iPhone занял шестое место в топе самых мощных гаджетов Apple

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали октябрьский рейтинг производительности гаджетов Apple, в который вошли представленные в прошлом месяце смартфоны серии iPhone 17, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лидером свежего рейтинга стал новый 13-дюймовый iPad Pro с чипом Apple M5, набирающий в бенчмарке AnTuTu в среднем 3,18 млн баллов. За ним следует 11-дюймовая модель этого планшета с 3,08 млн баллов.

На третьем и четвертом местах расположились экс-лидеры рейтинга: 11-дюймовый iPad Pro M4 (2,93 млн) и iPad Pro M4 на 13 дюймов с 2,91 млн баллов. Топ-5 замыкает 13-дюймовый iPad Air M3 (2,4 млн).

На пятом месте разместился флагманский iPhone 17 Pro Max с чипом Apple A19 Pro, набирающий в AnTuTu 2,39 млн баллов, а на шестом - компактный iPhone 17 Pro (2,34 млн) с тем же железом.

С восьмого по десятое места расположились iPad Pro M2 на 12,9 дюйма (2,25 млн), iPad Air M3 на 11 дюймов (2,25 млн) и 11-дюймовый iPad Pro M2 (2,17 млн).

Из-за появления в топе новых iPad Pro из десятки выпали 13-дюймовый iPad Air M2 и базовый iPhone 17.