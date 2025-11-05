https://news.day.az/politics/1793359.html Конкуренции между Зангезурским коридором и МТК Север-Юг не будет - Шойгу Зангезурский коридор и транспортный коридор Север-Юг не будут составлять друг другу конкуренцию. Как передает Day.Az, об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу по итогам XIII Встречи секретарей советов безопасности государств-участников СНГ.
"Считаю, что и та, и та дорога не просто имеют право на существование - нужны для того, чтобы Азербайджан соединился со своими районами, появились транспортные коридоры для торговли между странами", - сказал он.
