Генеральный директор ИСЕСКО поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный директор ИСЕСКО Салем бен Мухаммед аль-Малик направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо с Днем Победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры - ИСЕСКО и лично от себя имею честь передать Вашему превосходительству и народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 8 Ноября - пятой годовщины Дня Победы.

Это историческое событие знаменует собой не только восстановление территориальной целостности Азербайджана, но и торжество справедливости, начало новой эпохи мира, развития и восстановления на Южном Кавказе. Освобождение территорий открыло путь важному процессу восстановления, особенно в области культурного наследия, олицетворяющего идентичность, духовные ценности азербайджанского народа и всего исламского мира.

В этой связи с удовлетворением вспоминаю, что в последние годы ИСЕСКО направила на освобожденные территории две международные технические миссии, которые на месте оценили их состояние, дали рекомендации по защите и восстановлению культурного наследия, пострадавшего во время оккупации. Мы считаем эти усилия крайне важными как модель защиты культурного наследия не только в Азербайджане, но и в постконфликтных регионах всего мира.

Во время каждого визита в Карабах я с большим восхищением наблюдал за происходящими там стремительными переменами. Восстановление городов и сел, культурных и религиозных памятников, учебных заведений, возрождение общественной жизни - наглядное тому подтверждение.

Эти весомые достижения свидетельствуют о Вашем дальновидном лидерстве и решимости обеспечить более благополучное и стабильное будущее Азербайджана.

Ваше превосходительство, еще раз сердечно поздравляю Вас с этим славным праздником Победы, желаю Азербайджанской Республике прочного мира, прогресса и процветания под Вашим мудрым руководством.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вашему превосходительству свое высочайшее уважение и почтение".