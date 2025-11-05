Избран новый мэр Нью-Йорка
Мэром Нью-Йорка будет избран Зохран Мамдани.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает MSNBC.
"Следующим мэром Нью-Йорка станет Зохран Мамдани. Самопровозглашенный демократ-социалист победил независимого кандидата Эндрю Куомо и республиканца Кертиса Сливу", - говорится в сообщении.
Согласно предварительным неофициальным результатам, демократ набрал 50,35% голосов.
В начале своей кампании за пост мэра Мамдани был почти неизвестен. По опросам, его рейтинг составлял всего 1%.
Его заметили после визитов в два округа, где большинство проголосовало за Дональда Трампа. В Бронксе и Квинсе он общался с людьми, выясняя причины их выбора. Мамдани держал плакат с надписью "Давайте поговорим о выборах" и вел простые беседы.
По словам Александрии Окасио-Кортес, демократы не сдались после прошлогодней победы Трампа. После успешных выборов 4 ноября можно сделать вывод: они сильны и готовы к борьбе.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре