Избран новый мэр Нью-Йорка

Мэром Нью-Йорка будет избран Зохран Мамдани.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает MSNBC.

"Следующим мэром Нью-Йорка станет Зохран Мамдани. Самопровозглашенный демократ-социалист победил независимого кандидата Эндрю Куомо и республиканца Кертиса Сливу", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным неофициальным результатам, демократ набрал 50,35% голосов.

В начале своей кампании за пост мэра Мамдани был почти неизвестен. По опросам, его рейтинг составлял всего 1%.

Его заметили после визитов в два округа, где большинство проголосовало за Дональда Трампа. В Бронксе и Квинсе он общался с людьми, выясняя причины их выбора. Мамдани держал плакат с надписью "Давайте поговорим о выборах" и вел простые беседы.

По словам Александрии Окасио-Кортес, демократы не сдались после прошлогодней победы Трампа. После успешных выборов 4 ноября можно сделать вывод: они сильны и готовы к борьбе.