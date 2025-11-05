Госпитализирован спортивный директор футклуба «Эспаньол»

Спортивный директор футбольного клуба "Эспаньол" Фран Гаргас был госпитализирован с сердечным приступом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Mundo Deportivo.

Гаргас находится в отделении интенсивной терапии больницы Сан-Пау в Барселоне. Представители клуба уточнили, что после оказания медицинской помощи состояние функционера остается тяжелым, но стабильным.

"Эспаньол" в текущем сезоне занимает шестое место в таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков за 11 туров. 8 ноября клуб примет "Вильярреал".