Госпитализирован спортивный директор футклуба «Эспаньол»
Спортивный директор футбольного клуба "Эспаньол" Фран Гаргас был госпитализирован с сердечным приступом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Mundo Deportivo.
Гаргас находится в отделении интенсивной терапии больницы Сан-Пау в Барселоне. Представители клуба уточнили, что после оказания медицинской помощи состояние функционера остается тяжелым, но стабильным.
"Эспаньол" в текущем сезоне занимает шестое место в таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков за 11 туров. 8 ноября клуб примет "Вильярреал".
