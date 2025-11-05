Филиппинцы спасаются на крышах от сильного наводнения

Жителям Филиппин пришлось спасаться на крышах от сильного наводнения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Тайфун "Калмаэги" принес в этот район мощнейшие дожди и сильный ветер.

Представляем вашему вниманию данное видео: