https://news.day.az/world/1793278.html
Филиппинцы спасаются на крышах от сильного наводнения - ВИДЕО
Жителям Филиппин пришлось спасаться на крышах от сильного наводнения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Тайфун "Калмаэги" принес в этот район мощнейшие дожди и сильный ветер.
Представляем вашему вниманию данное видео:
