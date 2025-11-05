Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Бакинского метрополитена

Награждены сотрудники Бакинского метрополитена.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

"За высокие достижения в развитии Бакинского метрополитена и эффективную деятельность в области обеспечения безопасности движения наградить следующих лиц:

орденом "Эмек" 3-й степени

Исмаилова Эльчина Алпаша оглу

медалью "Терегги"

Асланова Аслана Мамедали оглу

Байрамова Ризвана Фармаил оглу

Гейдарова Мехмана Сафияр оглу

Ибрагимова Алигисмета Сардар оглу

Кязымова Санана Масим оглу

Мамедова Бахтияра Мирюсиф оглу

Мамедова Турала Джаваншир оглу

Юсубова Намига Насрулла оглу

Заманова Анара Ариф оглу", - говорится в документе.