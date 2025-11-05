Wolt for Work: Просто, удобно и вкусно для вашей команды. Удобная платформа корпоративного обеда для современных команд
По мере того как компании все чаще меняют подходы к организации работы, платформа Wolt for Work становится эффективным решением для бизнеса, который хочет поддерживать вовлеченность, продуктивность и мотивацию сотрудников независимо от формата работы.
Основанный на проверенной платформе доставки Wolt, сервис Wolt for Work позволяет командам любого размера устанавливать бюджеты на питание, заказывать офисные принадлежности, организовывать мероприятия и отправлять подарочные карты. Заказы в системе автоматически объединяются в ежемесячный отчет, а настройка параметров максимально проста.
Сегодня Wolt for Work используют почти 20 местных и международных компаний в
разных отраслях, включая ИТ, финансы, консалтинг, FMCG (товары повседневного
спроса) и сферы услуг.
Гибкие решения под любой формат работы
Wolt for Work адаптируется под любой стиль работы - удаленный, офисный или
гибридный. Через удобный админ-портал администраторы могут:
● Устанавливать дневные, недельные или месячные лимиты
● Определять конкретные локации, временные окна и правила расходов
● Настраивать параметры для отделов, команд или сотрудников
Пользователи просто выбирают корпоративный способ оплаты при оформлении заказа и отслеживают доставку в реальном времени, не отвлекаясь от работы.
Все для нужд бизнеса в одном месте
Wolt for Work решает множество бизнес-задач:
● Ежедневное питание сотрудников - доставка еды в офис или на дом
● Заказ офисных товаров - закуски, напитки и необходимые принадлежности
● Организация мероприятий - питание для встреч и мероприятий
● Групповые заказы - несколько сотрудников могут присоединиться к одному
заказу, что удобно для командных обедов и совещаний
● Подарочные карты и бонусы - поощрение сотрудников и празднование важных
событий
Благодаря обширной партнерской сети Wolt, включающей тысячи ресторанов, магазинов и
продуктовых ритейлов, каждый сотрудник найдет подходящий вариант с учетом своих вкусов и диетических предпочтений.
Упрощение процессов и отчетности
Все заказы объединяются в единый ежемесячный отчет, что снижает нагрузку на
бухгалтерию и администрирование. Компании также могут добавлять дополнительные данные (например, название проекта или номер центра затрат) при оформлении заказа, чтобы упростить внутреннюю отчетность. Это экономит время и помогает держать бюджет под контролем.
Создание вовлеченной и мотивированной команды
Корпоративное питание - это не просто бонус, а инструмент для создания позитивной и
продуктивной рабочей культуры. С Wolt for Work компании могут проявлять заботу о
своих сотрудниках - привлекать таланты, укреплять командный дух и делать рабочие будни намного приятнее.
