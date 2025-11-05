Названы 10 самых надежных кроссоверов последнего десятилетия

Портал TopSpeed составил рейтинг самых надежных кроссоверов последнего десятилетия.

Как передает Day.Az, возглавил список Lexus GX 2012 года. Надежность этого автомобиля, построенного на базе Toyota Land Cruiser Prado, оценили в 89 баллов из 100 возможных. Второе место занимает Toyota 4Runner 2017 года выпуска с оценкой надежности 88 из 100. На третьем месте Toyota RAV4 2010 года выпуска, надежность которого оценили в 88 баллов.

Далее следуют Kia Sportage 2018 года, Buick Encore 2017 года, Hyundai Tucson 2015 года, Subaru Forester 2018 года, BMW X3 2018 года;, Lexus RX 2017 года и BMW X5 2019 года.