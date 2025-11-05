С освобождением от оккупации Зангилана возросла геополитическая мощь Азербайджана и завершилось формирование военно-политической картины Карабахской Победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня военный прокурор Азербайджана Бахруз Ахмедов на конференции на тему "Пять лет Победы: Торжество государственности и закона" в Зангилане.

Он подчеркнул, что развевающийся сегодня на этой земле трёхцветный флаг является символом суверенитета Азербайджана, единства народа и победы, достигнутой ценой крови доблестных сынов Родины.

"Главной опорой и символом этой победы, безусловно, стала Азербайджанская армия. Мы с глубоким уважением склоняем головы перед мужеством, отвагой, самоотверженностью и любовью к Родине наших воинов. От солдата до офицера - каждый проявил беспримерный героизм, пролив кровь и отдав жизнь во имя свободы этих земель и целостности государства. Их храбрость, верность присяге и преданность государству и народу вписаны в золотые страницы истории нашей Победы. Азербайджанский солдат сражался не только оружием, но и верой, духом и верой в правду.

Отдав жизни за Родину, наши герои оставили в наследие своему народу гордость, а будущим поколениям свободу".

Военный прокурор отметил, что во время войны генеральный прокурор лично посетил города Гянджа и Барда, которые подвергались ракетным обстрелам, а также Тертерский район, где шли активные боевые действия:

"Генеральный прокурор на месте оценил ситуацию и представил мировому сообществу реалии Азербайджана с неопровержимыми фактами на брифингах с участием около 30 послов и их заместителей, 19 других представителей дипломатического корпуса, а также более 30 представителей местных и зарубежных СМИ".