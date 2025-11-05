Самолет потерпел крушение в США - есть погибшие - ВИДЕО
Не менее семи человек погибли в результате крушения самолета логистической компании UPS возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир.
"Число погибших достигло как минимум семи человек, этот показатель, скорее всего, вырастет", - написал он в X. Ранее сообщалось о трех погибших.
По предварительным данным, у борта вскоре после взлёта загорелся левый двигатель. При падении он протаранил несколько зданий, топливные баки и сотни машин.
Самолёт направлялся на Гавайи и вёз более 38к галлонов топлива. Разбор завалов продолжается - число жертв может увеличиться.
