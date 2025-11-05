Windows сжали до невероятных размеров

Энтузиасту удалось сжать установочный файл операционной системы (ОС) Windows 7 до рекордно малых размеров.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Tom's Hardware.

У пользователя под ником Xeno получилось сжать загрузочный дистрибутив Windows 7 до 69 мегабайт. Специалисты отметили, что если установить ОС из этого файла, то она даже будет работать, однако с большими ограничениями. Xeno заметил, что хочет улучшить дистрибутив, выпустив более полезную версию до конца года.

Журналисты заметили, что в установленной из пакета невероятного размера 69 мегабайт системы практически ничего не работает - блогер оставил только самые важные функции ОС. Для того чтобы запустить многие сервисы и программы, нужно скачать их из интернета.

"Здесь практически ничего не может работать из-за отсутствия критически важных файлов, таких как общие диалоговые окна и элементы управления", - описал свой дистрибутив энтузиаст. Весь установочный пакет состоит всего из 295 файлов. Xeno пообещал, что будет улучшать дистрибутив, чтобы сделать его более полезным - из-за высокого общественного интереса.