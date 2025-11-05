От кибератак до дезинформации: новые фронты современной войны

Состоялась очередная онлайн-встреча Аналитического и исследовательского общественного объединения Baku Network по проекту "Анализ гибридных и идеологических угроз против Азербайджана", реализуемому при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, гостем дебатов, модератором которых выступил Эльнур Анвароглу, стал Дэвид Уильям Пэрри, британский доктор философии и бывший сотрудник BBC. В ходе обсуждения было отмечено, что термин "гибридная война", предложенный офицером ВМС США и аналитиком Пентагона Фрэнком Хоффманом, сегодня полностью раскрывает свою суть.

Как отметил Хоффман, гибридная война может вестись не на одном, а на нескольких фронтах и включать множество тактических и технических элементов, которые легко ускользают от человеческой интуиции. В современном мире, на фоне стремительного технологического прогресса, гибридная война разворачивается не на традиционных полях сражений, а в тени - в киберпространстве, социальных сетях, новостных редакциях и общественном мнении.

Гибридная война невидима, но невероятно эффективна: иногда обходится без кровопролития, однако способна разрушить целые государства изнутри.

По словам доктора Перри, в отличие от традиционных войн, гибридная стратегия сочетает военную агрессию с экономическим давлением, дезинформацией, политическими манипуляциями, кибератаками и прокси-операциями. Она нацелена на слабые места общества, а не на армии, углубляя разногласия, подрывая доверие и ослабляя структуры управления без единого выстрела.

Представляем видеоверсию дебатов: