В Индии столкнулись поезда - много погибших и раненых

В Индии столкнулись пассажирский и грузовой поезд.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

11 человек погибли и 20 пострадали, сообщили представители железнодорожной администрации.

