https://news.day.az/world/1793257.html В Индии столкнулись поезда - много погибших и раненых - ВИДЕО В Индии столкнулись пассажирский и грузовой поезд. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. 11 человек погибли и 20 пострадали, сообщили представители железнодорожной администрации. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Индии столкнулись поезда - много погибших и раненых - ВИДЕО
В Индии столкнулись пассажирский и грузовой поезд.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
11 человек погибли и 20 пострадали, сообщили представители железнодорожной администрации.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре