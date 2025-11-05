Устанавливается порог критерия нуждаемости в Азербайджане на 2026 год

Устанавливается порог критерия нуждаемости на 2026 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте "О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2026 год", который был обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, порог критерия нуждаемости на 2026 год для определения адресной государственной социальной помощи будет утвержден в размере 300 манатов.

Отметим, что порог критерия нуждаемости на 2025 год для определения адресной государственной социальной помощи был утвержден в размере 285 манатов. Это означает, что ожидается повышение порога критерия нуждаемости на 2026 год на 15 манатов, или примерно на 5,26%.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2026 года.