Оранжевый рассвет над Мехико

Утром 5 ноября вулкан Попокатепетль [70 км от столицы] подарил мексиканцам неоновое шоу, столб пепла на рассвете окрасился в яркий оранжевый.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Лавы нет - просто пыльный салют, который вулкан повторяет почти каждый день с 2005 года.