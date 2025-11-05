https://news.day.az/world/1793287.html Оранжевый рассвет над Мехико - ВИДЕО Утром 5 ноября вулкан Попокатепетль [70 км от столицы] подарил мексиканцам неоновое шоу, столб пепла на рассвете окрасился в яркий оранжевый. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Лавы нет - просто пыльный салют, который вулкан повторяет почти каждый день с 2005 года.
Утром 5 ноября вулкан Попокатепетль [70 км от столицы] подарил мексиканцам неоновое шоу, столб пепла на рассвете окрасился в яркий оранжевый.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Лавы нет - просто пыльный салют, который вулкан повторяет почти каждый день с 2005 года.
