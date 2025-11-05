В Пхеньяне началась подготовка к встрече Трампа с Ким Чен Ыном

Северная Корея начала подготовку к возможной встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно оценке Национальной разведывательной службы Южной Кореи, идея встречи была озвучена во время недавнего визита Трампа в Азию. По словам южнокорейского депутата Ли Сон Гвон, Пхеньян собирал разведданные об американских чиновниках, участвовавших в северокорейской дипломатии.

Ли также отметил, что министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи рассматривала возможность осуществления запланированного визита в Россию после того, как Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном. Уточняется, что если бы саммит был запланирован в прошлом месяце, присутствие Чхве потребовалось бы, что вынудило бы ее отложить визит в Россию.

"Опираясь на растущее сближение с Россией и укрепление связей с Китаем, Северная Корея может стремиться к улучшению отношений с США. Национальная разведывательная служба считает весьма вероятным проведение саммита между Северной Кореей и США", - сказал еще один южнокорейский депутат Пак Сон Вон.