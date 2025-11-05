В Азербайджане увеличится средний размер пенсий

Прогнозируемый показатель расходов на выплату трудовых пенсий в Азербайджане в 2026 году (всего 7992,88 млн манатов) ожидается на уровне 10,85%, что на 782,35 млн манатов больше утвержденного прогнозируемого показателя на 2025 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Согласно документу, при составлении прогноза на 2026 год была учтена индексация расходов на трудовые пенсии в соответствии с ожидаемым темпом роста номинальной заработной платы (1101,6*100/1009,2=109,2%). При расчете прогноза трудовых пенсий ожидается, что ежемесячный размер пенсий к концу 2025 года составит 602 миллиона манатов, а расходы на пенсионное обеспечение в 2026 году с учетом динамики ежемесячных колебаний размеров пенсий составят 7992,88 миллиона манатов.

Согласно официальной информации Министерства экономики, с учетом темпа роста номинальной заработной платы в 2025 году в 9,2%, годовая финансовая нагрузка, связанная с индексацией трудовых пенсий в 2026 году, ожидается в размере около 635,59 млн манатов.

В случае изменения показателя номинальной заработной платы возможны изменения прогнозируемых показателей расходов на пенсии и некоторые виды пособий, выплачиваемых за счет взносов обязательного государственного социального страхования.

Таким образом, влияние дополнительного изменения темпа роста до 1% только на годовые расходы на пенсионное обеспечение составит по ожиданиям около 72 млн манатов.

Увеличение расходов на трудовые пенсии по сравнению с предыдущим годом обусловлено в основном следующими факторами:

индексацией;

перерасчетом пенсий в связи с инвентаризацией;

в соответствии с пунктом 37.3 Закона "О трудовых пенсиях" (при переводе пенсионера в категорию неработающих трудовых пенсионеров или при работе в течение 6 лет после даты назначения трудовой пенсии или перерасчета в соответствии с настоящей статьей);

положительным сальдо между пенсионерами, вновь вступившими в систему (новыми пенсионными назначениями) в течение года, и суммами пенсий, выплаченными этим пенсионерам, и суммами пенсий, начисленными пенсионерам, выбывшим из системы в течение года (в случаях приостановления пенсионных выплат в связи со смертью, истечением срока и т.д.);

при применении пункта 20.17 Закона "О трудовых пенсиях" (увеличение с 35-50 процентов до 80 процентов расходов на обеспечение); перерасчет в связи с представлением дополнительных документов (при подаче заявлений о предоставлении трудовой книжки, архивной справки, справки о заработной плате и т. д.);

увеличение численности контингентов, вступающих в пенсионную систему, в связи с истечением с 1 июля 2027 года требования о ежегодном увеличении на 6 месяцев предельного возраста при назначении трудовой пенсии по возрасту женщинам и т. д.

С учетом влияния соответствующих факторов прогнозируется, что средний размер пенсии в 2026 году увеличится примерно на 7,9% с ожидаемого значения в 537 манатов в 2025 году до около 579,2 манатов.