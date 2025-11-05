Германия предложила афганским мигрантам деньги за возвращение на родину

Министерство внутренних дел (МВД) Германии начало рассылать электронные письма мигрантам из Афганистана с предложением вернуться на родину за определенную плату.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Tagesschau.

"Около полуночи пришло письмо о том, что Германия больше не хочет нас принимать. Вместо этого они предложили нам компенсацию", - говорится в материале со ссылкой на слова одного из иммигрантов.

Сообщается, что правительство ФРГ приняло решение о сокращении программ по приему афганцев, за которыми на родине может вестись преследование.

Подчеркивается, что у получивших письма иммигрантов есть время до 17 ноября, чтобы принять предложение федерального правительства. Однако пока неясно, сколько людей согласятся на эту сделку и что будет с теми, кто примет решение остаться в ФРГ.

По разным оценкам, электронные письма получили уже 600-700 человек. Среди них были представители гражданского общества, например, борцы за права женщин, бывшие чиновники, военнослужащие, а также их семьи. Уточняется, что предложение от МВД ФРГ предусматривает выплату пособия и помощь с жильем и питанием после возвращения в Афганистан.