Германия предложила афганским мигрантам деньги за возвращение на родину
Министерство внутренних дел (МВД) Германии начало рассылать электронные письма мигрантам из Афганистана с предложением вернуться на родину за определенную плату.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Tagesschau.
"Около полуночи пришло письмо о том, что Германия больше не хочет нас принимать. Вместо этого они предложили нам компенсацию", - говорится в материале со ссылкой на слова одного из иммигрантов.
Сообщается, что правительство ФРГ приняло решение о сокращении программ по приему афганцев, за которыми на родине может вестись преследование.
Подчеркивается, что у получивших письма иммигрантов есть время до 17 ноября, чтобы принять предложение федерального правительства. Однако пока неясно, сколько людей согласятся на эту сделку и что будет с теми, кто примет решение остаться в ФРГ.
По разным оценкам, электронные письма получили уже 600-700 человек. Среди них были представители гражданского общества, например, борцы за права женщин, бывшие чиновники, военнослужащие, а также их семьи. Уточняется, что предложение от МВД ФРГ предусматривает выплату пособия и помощь с жильем и питанием после возвращения в Афганистан.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре