Во Франции задержали водителя автомобиля, намеренно протаранившего толпу

Во Франции задержали водителя автомобиля, который совершил намеренный наезд на пешеходов и велосипедистов. Об этом сообщила французская газета Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, виновника ДТП задержали на месте происшествия. Сообщается, что во время наезда на людей водитель якобы прокричал "Аллаху Акбар", а затем пытался поджечь свой автомобиль. В Le Parisien уточнили, что во время задержания мужчины в его машине обнаружили газовые баллоны. На данный момент выясняются мотивы задержанного.

Также удалось установить личность подозреваемого. Это 30-летний гражданин Франции, проживающий в деревне на западном побережье острова Долю-д'Олерон. В статье говорится, что сейчас мужчину проверяют на причастность к террористическим группировкам, а также другим преступлениям, совершенным людьми с психическими расстройствами.

Инцидент произошел утром 5 ноября на острове Долю-д'Олерон. По меньшей мере, пострадали десять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила национальная жандармерия. Нескольких пострадавших доставили вертолетом в Университетскую больницу Пуатье.