https://news.day.az/world/1793310.html В Новой Зеландии активизировался вулкан - ВИДЕО В Новой Зеландии активизировался вулкан Вакаари - из кратера в небо поднялся столб дыма и пепла. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Остров, где расположен вулкан, практически необитаем. Тут живет только один вид птиц, а сама поверхность острова подобна лунному или марсианскому пейзажу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Остров, где расположен вулкан, практически необитаем. Тут живет только один вид птиц, а сама поверхность острова подобна лунному или марсианскому пейзажу.
В разных его точках к небу поднимаются шипящие струи сернистого пара, а вся верхняя часть вулкана покрыта коркой серы.
Представляем вашему вниманию данное видео:
