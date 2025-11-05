В Новой Зеландии активизировался вулкан Вакаари - из кратера в небо поднялся столб дыма и пепла.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Остров, где расположен вулкан, практически необитаем. Тут живет только один вид птиц, а сама поверхность острова подобна лунному или марсианскому пейзажу.

В разных его точках к небу поднимаются шипящие струи сернистого пара, а вся верхняя часть вулкана покрыта коркой серы.

Представляем вашему вниманию данное видео: