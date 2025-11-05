Модель мультикультурализма Азербайджана - это уже мировой пример.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов на фестивале "Цвет различия", организованном Государственным комитетом по работе с религиозными структурами Азербайджана в рамках "Года Конституции и суверенитета".

Он отметил, что суть этой модели заключается в том, что различные культуры и верования не только соседствуют друг с другом, но и дополняют, обогащают друг друга.

"Этот фестиваль также является настоящим примером межконфессионального диалога. Здесь люди разных конфессий обмениваются идеями и налаживают сотрудничество", - сказал Р.Гасанов.

По его словам, возведение мультикультурализма в ранг государственной политики показало, что защита этого многообразия является приоритетом для государства.