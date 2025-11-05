В Китае появился "золотой банкомат"

В Китае появился банкомат, который переплавляет золото и переводит деньги за него на счёт.

Как передает Day.Az, аппарат принимает изделия весом от 3 граммов и с пробой от 50% (включает 500 и 585 пробу).

Он автоматически оценивает их по текущим котировкам Шанхайской биржи золота и мгновенно зачисляет соответствующую сумму на банковский счёт - без бумажной волокиты.