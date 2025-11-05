https://news.day.az/world/1793340.html В Китае появился "золотой банкомат" - ВИДЕО В Китае появился банкомат, который переплавляет золото и переводит деньги за него на счёт. Как передает Day.Az, аппарат принимает изделия весом от 3 граммов и с пробой от 50% (включает 500 и 585 пробу).
В Китае появился "золотой банкомат" - ВИДЕО
В Китае появился банкомат, который переплавляет золото и переводит деньги за него на счёт.
Как передает Day.Az, аппарат принимает изделия весом от 3 граммов и с пробой от 50% (включает 500 и 585 пробу).
Он автоматически оценивает их по текущим котировкам Шанхайской биржи золота и мгновенно зачисляет соответствующую сумму на банковский счёт - без бумажной волокиты.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре