В некоторых ресторанах выявлено мясо неизвестного происхождения

В последние дни в ходе контрольных мероприятий, проводимых Агентством по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA), в ряде заведений общественного питания и банкетных залах были выявлены факты использования мясной продукции неизвестного происхождения, а также мяса, не имеющего ветеринарной справки или свидетельства.

Об этом сообщили Day.Az в AQTA.

Отмечается, что в соответствии с требованиями продовольственной безопасности, а также с учётом распространения во всём мире инфекционных заболеваний животных, реализация и использование продуктов животного происхождения без подтверждения их происхождения и качества законом запрещена. Подобные случаи представляют серьёзную угрозу здоровью человека.

"В связи с этим Агентство направило в заведения общественного питания уведомительные письма, напомнив ответственным лицам о необходимости использовать исключительно мясную продукцию, происхождение и качество которой подтверждены соответствующими документами.

В настоящее время Агентство усилило контрольные мероприятия во всех заведениях общественного питания и банкетных залах страны. В отношении предприятий, не соблюдающих требования законодательства, принимаются административные меры.

Одновременно Агентство призывает потребителей при покупке мясной продукции животного происхождения или при употреблении её в заведениях общественного питания требовать наличие соответствующих ветеринарных документов", - говорится в сообщении.