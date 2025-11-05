https://news.day.az/culture/1793372.html В Госфильмофонд поступили новые фотодокументы - ФОТО В личный архив Госфильмофонда поступили новые фотодокументы. На представленных фотографиях отображен процесс съемок фильма "Гатыр Мамед", проходивших в 1974 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж. Джаббарлы. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Госфильмофонде, передает Day.Az.
В Госфильмофонд поступили новые фотодокументы - ФОТО
В личный архив Госфильмофонда поступили новые фотодокументы. На представленных фотографиях отображен процесс съемок фильма "Гатыр Мамед", проходивших в 1974 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж. Джаббарлы.
Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Госфильмофонде, передает Day.Az.
Было отмечено, что на фотографиях представлены редкие снимки народного артиста, режиссера Расима Оджагова и других членов съемочной группы. Полученные фотографии имеют важное значение в изучении истории азербайджанского кино.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре