В Госфильмофонд поступили новые фотодокументы

В личный архив Госфильмофонда поступили новые фотодокументы. На представленных фотографиях отображен процесс съемок фильма "Гатыр Мамед", проходивших в 1974 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж. Джаббарлы.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Госфильмофонде, передает Day.Az.

Было отмечено, что на фотографиях представлены редкие снимки народного артиста, режиссера Расима Оджагова и других членов съемочной группы. Полученные фотографии имеют важное значение в изучении истории азербайджанского кино.