В Азербайджане созданы равные условия для представителей разных религиозных убеждений

В Азербайджане созданы равные условия для представителей разных религий и религиозных убеждений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Салман Мусаев, выступая сегодня на фестивале "Цвет различия", организованном Государственным комитетом в рамках "Года Конституции и суверенитета".

"В Азербайджане представители каких-либо религий никогда не подвергались дискриминации, для них созданы равные условия", - сказал С.Мусаев.

Он отметил, что это является источником нашей гордости.

"Мы живём в атмосфере уважения и почтения друг к другу", - сказал заместитель председателя Госкомитета.