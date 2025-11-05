https://news.day.az/politics/1793375.html Сахиба Гафарова прибыла в Бразилию Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в город Белем Федеративной Республики Бразилия для участия в 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30). Об этом Day.Az сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
Сахиба Гафарова прибыла в Бразилию
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в город Белем Федеративной Республики Бразилия для участия в 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30).
Об этом Day.Az сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
В аэропорту Белем председателя Милли Меджлиса встретили посол Азербайджана в Бразилии Рашад Новруз и другие официальные лица.
В рамках визита наша делегация примет участие в мероприятиях COP30 и выскажет свою позицию по вопросам, обсуждаемым на сессии.
