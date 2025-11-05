https://news.day.az/economy/1793403.html Азербайджан и ИБР обсудили инклюзивные подходы в мировой финансовой системе - ФОТО Азербайджан и Исламский банк развития (ИБР) обсудили инклюзивные подходы в мировой финансовой системе. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Микаила Джаббарова в аккаунте в "X".
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Микаила Джаббарова в аккаунте в "X".
Согласно информации, в ходе встречи с президентом Исламского банка развития Мухаммедом Сулейманом Аль-Джасиром в рамках "круглого стола" высокого уровня Арабской координационной группы были обсуждены приоритетные направления сотрудничества с Азербайджаном, инклюзивные подходы в мировой финансовой системе, а также вопросы повестки дня, связанные с проведением ежегодных собраний Группы ИБР в Баку в 2026 году.
