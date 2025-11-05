В Судане разбился самолет

Вблизи города Бабанус в Судане потерпел крушение военно-транспортный самолёт.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на газету Sudan Tribune, причиной катастрофы стала техническая неисправность. После выполнения грузовой миссии на правом крыле самолёта внезапно возникла поломка.

В результате воздушное судно потеряло управление, загорелось и рухнуло на землю. Все члены экипажа погибли. По факту происшествия проводится расследование.