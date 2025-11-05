https://news.day.az/world/1793426.html В Судане разбился самолет Вблизи города Бабанус в Судане потерпел крушение военно-транспортный самолёт. Как передаёт Day.Az со ссылкой на газету Sudan Tribune, причиной катастрофы стала техническая неисправность. После выполнения грузовой миссии на правом крыле самолёта внезапно возникла поломка.
В результате воздушное судно потеряло управление, загорелось и рухнуло на землю. Все члены экипажа погибли. По факту происшествия проводится расследование.
