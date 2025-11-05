Археологи нашли в Турции следы древнего землетрясения

Археологи из Университета Чанаккале обнаружили следы землетрясения, произошедшего около 5000 лет назад на юго-востоке Турции. По словам руководителя проекта, профессора Саваша Сарыалтуна, толчки привели к обрушению глинобитного здания раннего бронзового века. О результатах исследования сообщает журнал Arkeonews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На месте доисторического поселения Чайеню-Тепеси ученые обнаружили стену длиной более пяти метров, лежащую целиком на полу.

"Это говорит о том, что здание было покинуто до землетрясения. Мы не нашли предметов быта или следов пожара. Похоже, жильцы уже ушли, а колебания земной поверхности разрушили старую постройку", - отметил Сарыалтун.

Красноватые кирпичи, из которых была сложена стена, получили свой цвет не из-за обжига, а благодаря глине, богатой гематитом. Этот природный пигмент помогает понять, какие материалы использовали строители бронзового века.

Хотя под холмом Чайеню не выявлено линии разлома, геологи считают, что землетрясение могло быть связано с активностью в зоне Элазыг-Сивридже севернее Диярбакыра. Характер разрушений показывает, что толчки были умеренными, но резкими - стена упала целиком, не рассыпавшись.

Похожие следы древних землетрясений найдены и в других памятниках бассейна Верхнего Тигра, что подтверждает: юго-восточная Анатолия давно является сейсмически активным регионом.

По словам ученых, Чайеню-Тепеси сыграло ключевую роль в ранних человеческих инновациях - от одомашнивания растений и животных до развития организованной архитектуры. Обнаруженные ныне останки раннего бронзового века свидетельствуют о том, что жизнь в поселении продолжалась еще долго после неолитического расцвета, связывая древний доисторический мир с зарождением городской цивилизации.

"Чайеню рассказывает не только о первых земледельцах, но и о том, как они переживали землетрясения - то же явление, с которым Турция сталкивается и сегодня", - подытожил Сарыалтун.