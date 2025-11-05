В США запасы нефти за неделю увеличились на 5,2 миллиона баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 5,2 миллиона баррелей.

Как передаёт Day.Az, об этом сообщило Министерство энергетики США.

По данным на 31 октября 2025 года, объём запасов нефти составил 421,2 миллиона баррелей.

В заявлении министерства отмечается, что нынешний объём запасов на 4% ниже среднего показателя за последние пять лет для аналогичного периода.