Азербайджан определил состав фехтовальщиков на VI Играх исламской солидарности
Определился состав сборной Азербайджана по фехтованию для участия в VI Играх исламской солидарности, которые пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Как сообщает İdman.Biz со сссылкой на федерацию фехтования Азербайджана, в личных и командных соревнованиях по сабле и шпаге примут участие 15 спортсменов.
Сабля
Женщины
Личные соревнования:
Палина Каспиаревич
Сабина Керимова
Командные соревнования:
Палина Каспиаревич
Сабина Керимова
Зарифа Гусейнова
Мужчины
Личные соревнования:
Магсуд Гусейли
Салех Мамедов
Командные соревнования:
Магсуд Гусейли
Салех Мамедов
Мурад Акберов
Шпага
Женщины
Личные соревнования:
Айнур Гулиева
Назрин Мехдиева
Командные соревнования:
Айнур Гулиева
Хадиджа Гасанли
Назиля Рагимова
Мужчины
Личные соревнования:
Руслан Гасанов
Вахаб Фатуллаев
Командные соревнования:
Руслан Гасанов
Эмин Сафарбеков
Мирхатаи Мамедов
Соревнования по фехтованию пройдут с 17 по 20 ноября.
