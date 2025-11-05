Азербайджан определил состав фехтовальщиков на VI Играх исламской солидарности

Определился состав сборной Азербайджана по фехтованию для участия в VI Играх исламской солидарности, которые пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Как сообщает İdman.Biz со сссылкой на федерацию фехтования Азербайджана, в личных и командных соревнованиях по сабле и шпаге примут участие 15 спортсменов.

Сабля

Женщины

Личные соревнования:

Палина Каспиаревич

Сабина Керимова

Командные соревнования:

Палина Каспиаревич

Сабина Керимова

Зарифа Гусейнова

Мужчины

Личные соревнования:

Магсуд Гусейли

Салех Мамедов

Командные соревнования:

Магсуд Гусейли

Салех Мамедов

Мурад Акберов

Шпага

Женщины

Личные соревнования:

Айнур Гулиева

Назрин Мехдиева

Командные соревнования:

Айнур Гулиева

Хадиджа Гасанли

Назиля Рагимова

Мужчины

Личные соревнования:

Руслан Гасанов

Вахаб Фатуллаев

Командные соревнования:

Руслан Гасанов

Эмин Сафарбеков

Мирхатаи Мамедов

Соревнования по фехтованию пройдут с 17 по 20 ноября.