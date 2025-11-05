Объявлены стартовые составы «Карабаха» и «Челси» - Лига чемпионов УЕФА

Объявлены стартовые составы на матч IV тура между командами "Карабах" (Агдам) и "Челси" (Лондон), который состоится в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте УЕФА.

Команды выйдут на поле в поединке, который начнется в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, в следующих составах:

"Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Сильва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Кади Борхес, Педро Бикальо, Абделла Зубир (к), Леандро Андраде, Камило Дуран, Марко Янкович.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

"Челси": Роберт Санчес, Тосин Адарабиойо, Марк Кукурелья, Джоррел Хато, Рис Джеймс, Ромео Лавия, Андрей Сантос, Джейми Гиттенс, Эстевао, Жоао Педро, Тайрик Джордж.

Главный тренер: Энцо Мареска.