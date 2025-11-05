В Британии во второй раз по ошибке освободили не того заключенного

Полиция Лондона во второй раз по ошибке освободила не того заключенного.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, сотрудники полиции освободили 24-летнего гражданина Алжира в среду, 29 октября. Он отбывал наказание в тюрьме Уондсворта за проникновение на чужую территорию с целью кражи. Ошибку заметили только во вторник, 4 ноября. Сейчас полиция организовала поиски заключенного.

Этот инцидент стал вторым случаем ошибочного освобождения заключенных в Британии. До этого скандал был связан с нелегальным мигрантом из Эфиопии Хадушом Кебату, осужденным за сексуальные преступления.