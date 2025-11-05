"Карабах" обратился к болельщикам перед матчем с "Челси"
Клуб "Карабах" обратился к болельщикам перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу против английского "Челси" в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, пресс-служба "Карабаха" призвала фанатов приходить на стадион заблаговременно.
Отмечается, что ранний приход позволит комфортно пройти на трибуны, избежать скопления людей и дать команде дополнительную мотивацию, выполняя разминку перед полностью заполненными трибунами.
Вход на стадион будет ограничен через 20 минут после начала матча. Двери откроются за 2 часа 30 минут (150 минут) до начала встречи.
Матч состоится сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.
