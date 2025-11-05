Грузовой поезд, следующий в Армению через Азербайджан, направился в Грузию

Грузовой поезд с зерном, следующий в Армению через Азербайджан, отправлен в Грузию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 15 вагонов с пшеницей пересекли границу Азербайджана 5 ноября и отправились в Грузию.

Отметим, что 21 октября этого года в ходе государственного визита в Казахстан Президент Ильхам Алиев заявил о снятии всех ограничений в отношении транзита грузов в Армению.

