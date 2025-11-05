https://news.day.az/economy/1793383.html Грузовой поезд, следующий в Армению через Азербайджан, направился в Грузию Грузовой поезд с зерном, следующий в Армению через Азербайджан, отправлен в Грузию. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 15 вагонов с пшеницей пересекли границу Азербайджана 5 ноября и отправились в Грузию.
Грузовой поезд, следующий в Армению через Азербайджан, направился в Грузию
Грузовой поезд с зерном, следующий в Армению через Азербайджан, отправлен в Грузию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 15 вагонов с пшеницей пересекли границу Азербайджана 5 ноября и отправились в Грузию.
Отметим, что 21 октября этого года в ходе государственного визита в Казахстан Президент Ильхам Алиев заявил о снятии всех ограничений в отношении транзита грузов в Армению.
Ранее мы сообщали, что состав с зерном проследовал в Армению транзитом через Азербайджан.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре