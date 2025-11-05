Лига чемпионов: "Челси" сравнял счет в матче с "Карабахом"

Лондонский "Челси" сравнял счет в матче с "Карабахом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу в Баку.

Как передает Day.Az, на 53-й минуте отличился Гарначо - 2:2.

Завершился первый тайм матча четвертого тура Лиги чемпионов по футболу между агдамским "Карабахом" и лондонским "Челси", который проходит в Баку.

Как передает Day.Az, команда Гурбана Гурбанова ведет со счетом 2:1. В составе хозяев поля отличились Леандро Андраде и Марко Янкович.

Агдамский "Карабах" вышел вперед в матче Лиги чемпионов по футболу против лондонского "Челси" в Баку.

Как передает Day.Az, на 38-й минуте пенальти в ворота гостей реализовал Марко Янкович.

Агдамский "Карабах" сравнял счет в матче с лондонским "Челси" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу в Баку.

Как передает Day.Az, на 29-й минуте в составе агдамского клуба отличился Леандро Андраде - 1:1.

Отметим, что минутой ранее "Карабах" был вынужден провести замену: из-за травмы поле покинул Кади Боржес, вместо него вышел Аддаи.

Лондонский "Челси" открыл счет в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против агдамского "Карабаха", передает Day.Az.

На 17-й минуте отличился Виллиан, точно завершив атаку гостей и вывев английский клуб вперед.

"Карабах" проводит домашний матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против английского клуба "Челси", сообщает Day.Az. Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Главным арбитром назначен австрийский судья Себастьян Гисхамер.

Чемпион Азербайджана с шестью очками занимает 15-е место в турнирной таблице общего этапа, а "Челси", имея такое же количество очков, находится на 13-й позиции.

В первом туре Лиги чемпионов "Карабах" обыграл в Португалии "Бенфику" со счетом 3:2, во втором туре в Баку победил датский "Копенгаген" 2:0, а в третьем уступил испанскому "Атлетику" в Бильбао 1:3.