Гёйчай готовится к XV Празднику граната. На территориях, где пройдут фестиваль и ярмарка, уже ведутся завершающие работы, улицы и проспекты приводятся в порядок, и город погружается в праздничную атмосферу.

Это масштабное мероприятие, традиционно проводимое с 2006 года, демонстрирует не только обилие гранатов, являющихся символом региона, но и трудолюбие гёйчайцев, развитие сельского хозяйства и возрождение местного туризма.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, программа нынешнего фестиваля будет более насыщенной по сравнению с предыдущими годами. 8 ноября - в День Победы - на городском стадионе состоится грандиозное праздничное мероприятие. Утром состоится церемония открытия, днем - официальная часть, а вечером - концертная программа. Фестиваль продолжится до 9 ноября.

Жителей и гостей города встретит "Гранатовая принцесса", после чего на центральной площади города пройдут ярмарки, выставки, презентации и красочные программы. Завершится фестиваль вечером концертом и грандиозным фейерверком.

Заместитель главы Исполнительной власти Гёйчайского района Зийвяр Зейналова отметила, что за прошедшие годы фестиваль вызвал большой интерес не только в стране, но и за рубежом: "Цель проведения фестиваля - не только продемонстрировать изобилие продукции. Мы также представляем культурный, экономический и туристический потенциал региона, продвигаем местные бренды. Главная цель - повысить узнаваемость гёйчайского граната", - подчеркнула она.

По словам замглавы ИВ, в этом году Праздник граната будет отличаться от предыдущих как содержанием, так и масштабом: "В программе мероприятия не только концерты и ярмарки, но и различные выставки, мастер-классы, демонстрации сельскохозяйственной техники, фольклорные выступления и спортивные программы. Веселые игры для детей и взрослых, выставки изделий ручной работы, презентации граната и гранатовой продукции поддержат праздничный дух".

С учетом массовости мероприятия и наплыва туристов в район, организаторы приняли ряд мер для обеспечения их комфорта. Так, на территории Тезе базар, на улице Мехти Гусейнзаде, будет организована специальная ярмарка-продажа гранатов. Здесь будут представлены выращенные местными фермерами, семейными хозяйствами и частными производителями гранаты и гранатовая продукция - гранатовый сок, гранатовое вино, варенье и др.

В этом году на фестивале будут организованы специальные павильоны, а также выставка ретро-автомобилей.

Гёйчайский фестиваль граната стал любимым праздником не только местных жителей, но и гостей из разных стран мира. Это мероприятие дает возможность продемонстрировать всему миру гостеприимство, культурное разнообразие Азербайджана и качество наших национальных продуктов.

Участие в фестивале, как в качестве посетителя, так и участника, совершенно бесплатно. Вход на городской стадион, где проходит праздник, а также на территорию проведения ярмарки-продажи гранатовой продукции, свободный. Это дает возможность местным жителям, а также приезжим вместе окунуться в праздничную атмосферу, попробовать традиционные гранатовые продукты Гёйчая и познакомиться с богатой культурой региона.

Напомним, что 16 декабря 2020 года при поддержке Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой "Праздник граната, традиционный фестиваль и культура граната" были включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.