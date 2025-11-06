На экспертной платформе Baku Network вышел новый выпуск аналитического проекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", гостем которого стал народный художник Азербайджана Альяр Алимирзоев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гость рассказал о философии своего творчества, внутреннем мире художника в непростое для общества время и о роли искусства в примирении народов.

А.Алимирзоев подчеркнул, что для него в живописи главное - не сам предмет, а его энергетика, внутреннее отражение эпохи: "От состояния души появляется желание создать произведение. Я стараюсь изобразить не предмет, а состояние этого предмета, состояние времени. Мы пережили войны, разрушения, агрессию - все это оставляет след, как страшный сон".

При этом он выразил уверенность, что мир между Азербайджаном и Арменией возможен, если начать путь к взаимопониманию: "Вечно так жить нельзя. Хотим мы или нет, мы соседи. Люди искусства должны играть большую роль в примирении - через искусство к миру. Другой альтернативы нет".

Говоря о перспективах культурных связей между Азербайджаном и Арменией, художник предложил организовывать встречи творческой интеллигенции, которые могли бы стать площадкой для диалога.

В завершение беседы А.Алимирзоев сравнил творчество с дорогой: "Дорога - это символ. Она ведет вперед, к надежде, к светлому будущему. Главное - идти".

Представляем вниманию читателей полную видеозапись передачи: