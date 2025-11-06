В РФ прокомментировали отправку пшеницы в Армению через Азербайджан

Россия отправила в Армению 15 зерновозов более чем с 1 тыс. т пшеницы, которые прошли через территорию Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

"Первую партию зерна отправили в Армению через Азербайджан по железной дороге. <...> 15 зерновозов проследовали через территорию Азербайджана и уже пересекли границу Грузии с Арменией. <...> Это первый случай таких перевозок с 90-х годов", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Подчеркивается, что до конца января наступающего года по данному маршруту, организованному российской компанией "Российские железные дороги" (РЖД), планируется отправить еще 132 вагона с пшеницей. Кроме того, в Минтрансе добавили, что в настоящее время ведется разработка поставки в Армению грузов и иной категории.