В Ханкенди состоялся военный парад, посвященный Дню Победы

6 ноября в городе Ханкенди состоялся военный парад, посвященный пятой годовщине Дня Победы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы реконструкции, строительства и управления в Агдеринском и Ходжалинском районах Ханкянди, парад, организованный на центральной улице города в сопровождении военных оркестров, создал праздничную атмосферу.

Особый дух параду придала патриотическая музыка в исполнении военного оркестра Вооруженных сил Азербайджана.

На мероприятии развевались трехцветные флаги, скандировались лозунги "Карабах - это Азербайджан!". Парад, посвященный Дню Победы, еще раз продемонстрировал единство азербайджанского народа, мощь нашей армии и величие исторической победы.