США, РФ и КНР работают над планом ядерного разоружения

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон, Москва и Пекин разрабатывают план ядерного разоружения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во время выступления на бизнес-форуме в Майами (штат Флорида) он представил оценку, согласно которой его страна обладает "самыми мощными вооруженными силами".

"Мы - ядерная держава номер один, и мне не нравится признавать это. Если бы нам когда-либо пришлось применить его (атомное оружие - прим. ТАСС), это была бы ужасная ситуация. Россия - вторая, Китай - третий с большим отставанием, но они сравняются с нами в течение четырех-пяти лет. Они смогут догнать нас. Возможно, мы работаем над планом ядерного разоружения трех наших [стран], посмотрим, сработает ли это", - заявил хозяин Белого дома.