https://news.day.az/society/1793444.html
В Сумгайыте обнаружено тело 13-летнего подростка
В Сумгайыте в жилом доме обнаружено тело.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошёл в 3-ем микрорайоне города.
В квартире было найдено тело проживавшей там Э. Мамедовой, 2013 года рождения.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
По факту проводится расследование.
