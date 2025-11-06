https://news.day.az/society/1793444.html

В Сумгайыте обнаружено тело 13-летнего подростка

В Сумгайыте в жилом доме обнаружено тело. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошёл в 3-ем микрорайоне города. В квартире было найдено тело проживавшей там Э. Мамедовой, 2013 года рождения. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По факту проводится расследование.