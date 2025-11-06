В Сумгайыте обнаружено тело 13-летнего подростка

В Сумгайыте в жилом доме обнаружено тело.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошёл в 3-ем микрорайоне города.

В квартире было найдено тело проживавшей там Э. Мамедовой, 2013 года рождения.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По факту проводится расследование.